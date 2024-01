TUGEV TUUL JA LIBEDAD TEED! Mitu veokit on teelt välja sõitnud, Tallinna-Narva maanteel on Vaivina külas liiklus mõlemas suunas suletud

Kell 15.26 teatati häirekeskusele, et Põhja-Pärnumaa vallas Langerma külas Tallinna-Pärnu-Ikla tee 94. kilomeetril on kaks rekat teelt välja sõitnud. Omavahel need masinad õnnetusse sattunud ei ole, tegu on kahe eraldiseisva teelt väljasõiduga lühikese vahemaa jooksul. Ühe veoki juhi viisid meedikud tervisekontrolliks haiglasse. Juhid olid kained ja juhtimisõigusega. Veokijuhtide sõnul oli tee väga libe ning peale metsatukast väljasõitu kandis tugev tuul masinad teelt välja.