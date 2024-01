STREIK MAAKOOLIDES: „Meie toetame seda, et õpetajana töötaks õpetaja!“

„Me ei tohi anda sõnumit, et õpetaja on välja vahetatav lihtsalt kellegi teisega. Olgu, üks päev. Aga kaks päeva, kolm päeva - see tegevus ei ole enam eesmärgipärane. Siis me võiksime suvalisi inimesi võtta tööle iga päev ja jättagi tööle. Meie toetame seda, et õpetajana töötaks õpetaja,“ ütleb Kalmetu kooli direktor Ain Keerup, kelle alluvatest streigib valdav enamus.