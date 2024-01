Õpetajatega solidaarsed: teatrites algavad etendused viivitusega

Näiteks Draamateatri mammutlavastus „Vend Antigone, ema Oidipus“ venib veelgi pikemaks, sest selle eel loetakse ette toetusavaldus, millele järgneb viie minuti pikkune paus, kirjutab Eesti Päevaleht. Avalduse loeb ette etenduses mängiv Gert Raudsep, kes on ühtlasi Teatriliidu juht.

„Õpetajate rahulolematuse on põhjustanud ühelt poolt reaalne hirm pideva töökoormuse kasvu ja töötingimuste halvenemise ees. Selle põhjuseks on õpetajate keskmise vanuse tõus ning järelkasvu nappusest tingitud normkoormust ületavad töötunnid, sest keegi peab ju klassi ees seisma. Pedagoogid näevad, et praeguse palgataseme juures lahkuvad töölt noored kolleegid ja õpetajakutse muutub üha vähemmainekaks ka üliõpilaskandidaatide hulgas,“ kirjutab Eesti Teatriliit avalikus pöördumises.

„Teisalt on pedagooge avalikult petetud. Kõik erakonnad lubasid enne valimisi tõsta õpetajate keskmist palka vähemalt 120%-ni riigi keskmisest palgast. See on kirjas praeguse valitsuskoalitsiooni lepingus, kuid 2024. aasta riigieelarves on keskmise palga tõusuks kavandatud vaid 4,3%. See on väiksem riigis tervikuna planeeritud 6,1%-lisest keskmise palga kasvust ning lubatud tõusu asemel 120%-ni tähendab see hoopis suurenevat mahajäämust sellest eesmärgist.

Pedagoogide alampalga 1,7%-line kasv on praeguse elukalliduse kasvu kõrval ebapiisav. (Kultuuritöötajate palgatõus oli sel aastal 0%.)

Õpetajad on pakkunud valitsusele erinevaid viise, kuidas valimislubadused ja koalitsioonilepingu kokkulepped saaksid täidetud.

Riikliku lepitaja vahendusel toimunud haridustöötajate, ametiühingu ja valitsuse vaheliste läbirääkimiste käigus on õpetajad oma nõudmisi järgmise aasta alampalga puhul vähendanud – 1950 euro soovist 1836 euroni, mis tähendaks alampalga tõusu vaid 5% ulatuses, kuid valitsus keeldus selleks vajaliku 10 miljoni euro leidmisest.

Kõige mainitu taustal on Eesti teatritöötajad pedagoogidega solidaarsed. Mõistame, et ilma heade pedagoogideta toimub ühiskonna üldine taandareng ning kui õpetajate läbipõlemine, töölt lahkumine ja järelkasvu puudus jätkub, saab suure hoobi nii Eesti inimeste elatustase, julgeolek kui ka ühtne eestikeelne haridus.