RINGREIS TÜHJADE KÜLADEGA VALLAS: vaat siin on elu sees! „Meile tuleb noori lausa juurde.“

Lumise ja külma talveilmaga peavad Krabi ja Vastse-Roosa vahel ligi paarkümmend meest hirvejahti. „Siinkandis ei leia sissekukkunud katusega maju. Kas on ära koristatud või on maa ära müüdud ja uued ehitatud,“ seletab jahimees Taivo, kes tunneb hästi kohalikku ümbruskonda. Üksainuke lagunenud talu talle meenub, kuid sellelgi on peremehed olemas. Iseasi, et mõni talu on seisnud tühjana oma kolmkümmend aastat, nii et hoonetest pole enam midagi alles.