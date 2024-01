ÕPILASED NAUTISID ÕPETAJATE STREIGIPÄEVA: „Muidugi on see puhkus!“ ja „Lähen pärast hamstrit ostma.“

Poistel on hoolimata vingest tuulest hõlmad laiali ja salli pole kaelas – kohe näha, et kui vanemad oleks neid hommikul kooli saatnud, poleks neid niimoodi uksest välja lastud! Poisid on muidugi õnnelikud, et õpetajad streigivad ja neil on vaba päev. Aleksandril on suisa suurem plaan. „Lähen pärast hamstrit ostma.“