STREIGI MURDEPUNKT: peaminister ootab haridusministrilt koolivõrgu reformikava

Õpetajate streigi algusega on lendu lastud hulk karme nooli. Eesti haridustöötajate liidu (EHL) esimees Reemo Voltri ütles Vikerraadios, et Reformierakond tahab ühele osale ühiskonnast koha kätte näidata. Voltri vihjas, et koalitsioonipartnerid sotsid ja Eesti 200 tunnistavad probleemi ning tahavad otsida õpetajate palgaprobleemile lahendust, kuid mitte peaministripartei.