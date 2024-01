ÕPETAJATE STREIK | Aruküla kooli õpetaja: kas Kallas murrab õpetajad või õpetajad Kallase?

„Valitseva partei poolt on selgelt näha signaale, et kannatame kolm päeva õpetajate mässamist ning siis lähevad nad rahulikult tagasi tööle. Täna on algamas kurnamissõda. Kas Kallas murrab õpetajad või õpetajad Kallase,“ lausus Aruküla kooli õpetaja Cristina Kaska esmaspäeval Toompeal peetud streigikõnes.