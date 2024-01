JAHMATAVALT PALJU AHISTAMIST ÖÖELUS! Natalie Mets: kohti, kus turvalisus ja heaolu on tõstetud esikohale, on Eestis vähe

„Eestis on 73 protsenti naistest ja 32 protsenti meestest kogenud ööelus seksuaalset ahistamist. Need on jahmatavalt kõrged numbrid, mis ühelt poolt võivad näidata, et inimesed on oma õigustest ja privaatsusest väga teadlikud, kuid kindlasti ütlevad need numbrid, et turvalisus on valdkond, mida peab ööelus arendama,“ märgib Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets.