ÕPETAJATE STREIK | Äkki alustaks selle streigi valguses lastele iseseivuse õpetamist. Alustuseks las nuputavad kodus perele õhtusöögi valmis

Tänane õpetajate streik toob välja veel ühe kitsaskoha, mille meie lapsevamatena ise oleme tekitanud. Töökolletkiivid on täna täis õnnetuid ja pahaseid lapsevanemaid, kes on hädas, et nende kooliealised lapsed on üksi kodus ja kuidas nad vaesekesed seal hakkama saavad.