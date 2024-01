Riigikogu liige võttis lapse tööle kaasa: õpetajate streik peabki kõigi argielu mõjutama

Riigikogu töörahvas on põhiosas parlamendi ees, kus suur hulk hariduse eest seisjaid skandeerivad kõnede, plakatite jm propagandaga valitsejate vastu, et nad ei ole viimase 20 aastaga suutnud Eesti haridussüsteemi korda teha. Rahvasaadikud on samuti Toompea ees, et oleks näha, et nad hingavad ja mõtlevad töörahvaga ühiselt. Mõni saab ka meeleavaldajatele pidada kõne, mõni loodab, et ehk jääb ette mõne väljaande fotograafi objektiivile.