LAPSEVANEMA STREIGIPÄEVIK 1 | „Emme, ma ei taha!“ Õpetajate streigi esimesed vitsahoobid tabavad emasid

„Emme, ma ei taha!“ pressib läbi hammaste roosas kombinesoonis algkooliealine tüdrukutirts. Mustas riietuses naine haarab lapsel käest kinni ja suunab uksest välja. „Mul hakkab vahetus, tule nüüd,“ sisistab ema tasakesi vastu, üritades last saiakesega ära osta. Rahvast tuubil täis buss on selliseid kooslusi täis. Käes on õpetajate streigi esimene päev.