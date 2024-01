ÕPETAJATE STREIK | Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajaskond: alammääraplaastrist paraku enam ei piisa

Õpetajatöös on küll palju positiivset, aga streigi valguses leiame, et on oluline keskenduda murekohtadele. Kuigi streigi põhinõudmised on ametlikult seotud töötasu alammäära tõstmisega, siis Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajaskond peab oluliseks jagada oma seisukohti, miks on tööseisakuni jõutud, ning selgitada, et käimasolev töövaidlus ei tohi taanduda vaid 10miljonilise lisaraha küsimusele.