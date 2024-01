ÕPETAJATE STREIK | Lauri Saatpalu: mina küll ei oota huviga, mis edasi saab. Pigem elan kaasa kaastundega ja nukrusega olukorra pärast, kuhu oleme jõudnud

Kogukondlik kodanik teatas, et tänab kõiki õpetajaid, kes streigiga kaasa ei lähe, sest see olla egotripp. Küsimuse peale, kas streiki egotripiks nimetades nimetaja ise mitte tripil pole, sain vastuseks kõik võimalikud variandid: streik raha juurde ei tooda, kõigil on raske, peab olema solidaarne, mõelge laste peale.