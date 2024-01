OTSE | Riigikogu erikomisjon arutab automaksu

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on eelnõu eesmärk suruda Eesti inimestele peale elulaadi muutust. „Automaks vähendab inimeste liikumisvabadust ning toob kaasa püsivad suuremad koormised. See on küsimus väga põhimõttelisest valikust, mille valitsus on ühiskonna ette pannud,“ rõhutas ta.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, MTÜ Eesti Autoomanike Liidu, Eesti Lasterikaste Perede Liidu, Eesti Maksumaksjate Liidu, Eesti Pensionäride Liidu ja Eesti Puuetega Koja esindajad.





„Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast ja vaja oli leida lahendused, mis toetaks nii keskkonnaeesmärke kui ka tooks riigieelarvesse raha juurde ning oleks igati jõukohased meie inimestele ja ettevõtetele,“ sõnas Mart Võrklaev.

„Selleks, et maks oma peamist eesmärki täidaks – muuta meie linnad inimkesksemaks ja õhk puhtamaks, on maksukohustus laiapõhjaline, mis omakorda tähendab vähe erandeid. Sõiduki keskkonnamõju arvestavad selle heitmed ja mass. Kuna aga inimeste sissetulekud ja võimalused on erinevad, siis maksu õiglasemaks muutmisel on oluline roll vanuse komponendil, mis aitab eraisikutel maksusummat leevendada – registreerimistasu väheneb juba vähemalt aasta vanade sõidukite puhul, aastamaks hakkab vähenema viis aastat ja vanemate sõidukite puhul. Vähe erandeid tähendab ka väiksemat maksudest kõrvalehoidmise riski.“

Mootorsõidukimaksul on kolm erandit, esiteks ei maksustata alarmsõidukeid. „Elutähtsa teenuse ja julgeoleku tagamine on meie jaoks prioriteet, ning seega on nad maksust vabastatud,“ märkis rahandusminister.

Teisena on maksust vabastatud mootorsõidukid, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimesele kasutamiseks. „Kuna suuremat tuge liikumiseks vajavad kõik puudega inimesed, olenemata sellest, kas nad omavad sõiduvahendit või mitte, siis lisaks mootorsõidukimaksu seaduse eelnõus ette nähtud erisusele on nende maksukoormuse maandamiseks töötatud välja täiendavad vajaduspõhised tugimeetmed,“ selgitas Võrklaev.