Rohefoor tulekul: uus kestlikkuse hindamise töövahend

„Eesti põllumajandussektori kasvuhoonegaaside heide on olnud kasvutrendis. Seega on tarvis leida vastus küsimusele, kuidas saaks oma tegevus ümber kujundada nii, et see vastaks keskkonna- ja kliimaeesmärkidele, aga tootlikkus ei kannataks,“ selgitas projekti „Kestliku toidusüsteemi rohefoor“ vedav ministeeriumi maakasutuspoliitika nõunik Sandra Salom. Tema sõnul on eesmärgiks tööriista prototüüp, mis aitab põllumajandusettevõtetel näha, milline on nende tootmise hetkeolukord ning millised muudatused aitaksid neil liikuda kestlikuma toidutootmise poole.