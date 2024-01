OTSEBLOGI | Sõjauuringute Instituut: Leningradi oblasti õhutõrjesüsteemid ei pruugi olla valmis Ukraina rünnakute tõrjumiseks

Samuti avaldas ta toetust Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi 10punktilisele rahuplaanile, mille osaks on küüditatud laste Venemaalt tagasi toomine. „Euroopa kodanikena on meie moraalne ülesanne näidata, et me ei nõustu Venemaa julmusega kaitsetute laste vastu ühelgi moel,“ ütles Pakosta.