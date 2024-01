GALERII JA OTSEBLOGI | Tsahkna: rahandusminister püüab jätta muljet, justkui oleks õpetajate streik vaid haridusministri probleem

Haridusminister Kristina Kallas on teinud kõik, et streiki ära hoida. Vahetult enne 2024. aasta riigieelarve kinnitamist, leidis ta ministeeriumi eelarvest veel täiendavalt 8 miljonit eurot lisaraha. Rahandusminister püüab aga jätta muljet, justkui oleks streik vaid haridusministri probleem. Ei ole, see on kogu ühiskonna ja kogu valitsuse probleem, millega tuleb koos tegeleda. Minu ja Eesti 200 seisukoht on, et streik ja hariduskriis on kõikide erakondade lahendada. Kõik erakonnad on andnud lubadusi – nüüd tuleb need täita. See on meie ühine vastutus. Rahandusministri arusaam, et haridusminister peab kärpima ministeeriumi eelarvest kulusid 200 miljoni võrra, ei ole adekvaatne – see raha tuleks teaduse ja hariduse arvelt, mis on samuti erakondade üleselt kokku lepitud. Haridusse pidevalt ja stabiilselt investeerima, ainult nii saavad haridustöötajad kindlust tuleviku eest. Vastasel korral jäämegi alati peale uue aasta riigieelarvega väljatulemist samu jutupunkte kasutama.“