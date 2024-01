SÕPRUSE KEERDKÄIGUD | Siiri Laidla: see oli manipuleerimine. Esoteerikasse süüvides võib sellist käitumist pidada energiavampiirluseks

Esimesed sõbrad leiab inimene lasteaiast või koduõuest, hõimlaste seast või mõnest huviringist, trennist. Sõber on kaaslane, kellega tore koos olla. Kelle seltsis tunneme end turvaliselt, eluvaated klapivad ja tekib usaldus. Muidugi – esimesed sõbrad on sageli pelgalt mängukaaslased või need, keda lapsevanemad on meie jaoks valinud. See juhtub enne, kui laps hakkab sõbrasuhte keerukast olemusest aru saama. Siiski on nii mõnegi inimese parimad sõbrad tekkinud just hapras lapseeas. Tean seda omast käest.