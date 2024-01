Jürgen Ligi riigikogulaste vabariigi aastapäeva vastuvõtu ukse taha jätmisest: Alar Karis ei taju parlamendi ja enese staatust

„Meil hakkasid noored tulijad aasta alguses uurima, kas presidendi kutsed polegi veel tulnud, et kus ja mis kell asi toimub. Neile oli selgelt oluline, et nende kõrget ametit ja institutsiooni ka aastapäevaüritusel tunnustatakse,„ ütles Jürgen Ligi Õhtulehele. „Kõigil oli lõbus, kui ma lõõbiks vastasin, et ei, noori ei kutsuta. Tundus mõeldamatu, et president institututsiooni tükkideks lõikaks ja enamuse ukse taha jätaks, ammugi et teeks seda jutuga, et ei taha lugupeetud inimesi teise ruumi jätta.“

Ligi sõnul puudub Alar Karisel parlamendiga igasugune kontakt, kuigi ta käib paar korda aastas tseremooniatel meie vastas istumas. „Parlament tõuseb ta tuleku peale viisakalt püsti. Ta pole ise riigikokku kuulunud ega ole tal nõunikke, kes poliitikat seest, mitte ainult uudiste järgi tunneks.” See ilmselt on Ligi hinnangul ka põhjus, miks president ei suutnud adekvaatselt reageerida destruktsioonile ega anda parlamendi seiskamisele moraalset hinnangut.

„ Aga nüüd selgub, et ta ei tajugi parlamendi ja enese staatust, vaid lähtub isiklikest tunnetest ja mugavustest. Kindlasti on palju neid, kes seepeale ainult parastavad ja ei tahakski saadikuid Estonias näha,„ ütleb Ligi. „Aga siin tuleb mőelda sedapidi, et Eesti riik on ühine ja kogu võimude lahususe juures peavad ka institutsioonid kokku kuuluma ja vahelgigi kokku saama.“