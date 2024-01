Enamik riigikogulasi jääb presidendiballi kutseta. Jürgen Ligi: Alar Karis ei taju parlamendi ja enese staatust

„Meil hakkasid noored tulijad aasta alguses uurima, kas presidendi kutsed polegi veel tulnud, et kus ja mis kell asi toimub. Neile oli selgelt oluline, et nende kõrget ametit ja institutsiooni ka aastapäevaüritusel tunnustatakse,“ ütles Jürgen Ligi Õhtulehele. „Kõigil oli lõbus, kui ma lõõbiks vastasin, et ei, noori ei kutsuta. Tundus mõeldamatu, et president institututsiooni tükkideks lõikaks ja enamuse ukse taha jätaks, ammugi et teeks seda jutuga, et ei taha lugupeetud inimesi teise ruumi jätta.“