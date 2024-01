VIDEOGALLUP | KELLE POOLT OLLAKSE ÕPETAJATE STREIGIS? „Väga raske otsustada, mis on päris õige.“ – „Olen nendega täitsa ühel meelel.“

Esmaspäeval, 22. jaanuaril kell 10 algas tähtajatu õpetajate streik, mille eesmärk on tõsta õpetajate palka. Paljudes koolides ei toimu streigi ajal ka täiel koormusel õppetöö. Küsisime inimestelt, mida nad streigist arvavad, kelle poolt nad on ja kas see kuidagi ka nende elu mõjutab.