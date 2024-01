Mihhail Kõlvart põhjendab, miks ei saa Tallinna linn lõpetada üürilepingut Venemaad toetava õigeusu kirikuga

Tallinna linna koostöö MPEÕKiga seisneb õiguslikel alustel ajavahemikus 1998–2009 sõlmitud üüri- ja hoonestusõiguse lepingutes. „Lepingu teine osapool on lepingute tingimustest kinni pidanud ega ole andnud linnale põhjust lepinguid erakorraliselt üles öelda. Juhin tähelepanu, et Eesti on õigusriik, kus Tallinna linn kohaliku omavalitsusena sõlmib lepinguid seadustest ja Tallinna linnavolikogu antud volitustest lähtudes,„ teatas Mihhail Kõlvart. „Tallinn kohtleb võrdselt erinevaid Tallinnas tegutsevaid usulisi ühendusi ja meil on kehtivad üürilepingud ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirikuga.“

„MPEÕK on Eesti vabariigis ametlikult tegutsev mittetulundusühing ja ma usun siiralt, et kui meie õiguskaitseasutustel oleks informatsiooni, et nimetatud ühing on mistahes moel ohuks Eesti vabariigi põhiseaduslikule korrale, siis oleks selle tegevus juba sundlõpetatud. Kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust meedias avaldatud kajastustele või Tallinna linnavolikogu liikmete arvamustele tuginedes, anda hinnanguid mittetulundusühingu tegevuse vastavusele selle põhikirjalistele eesmärkidele või võimalikule ohule Eesti vabariigi põhiseaduslikule korrale ega teha sellest tulenevalt õiguslike tagajärgedega otsuseid,” selgitas linnapea.