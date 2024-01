Kiirabi hilineb lumevallide tõttu

Teema, et lumisel aastaajal on kiirabil raske pääseda magalatesse õhtul, kui elanikud on autod parkinud kitsastele kvartalisisestele tänavatele, on Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul olnud juba mitmeid aastaid. „Sageli peab kanderaamil patsienti kandma lumes suurema teeni, kui autoga lähemale ei saa,„ rääkis Adlas. „Hilinemised on kindlasti, sest eriti raske on magalates, kus korrusmajade vahel on väga vähe ruumi elanike autodele,“ kõneles ta. Kui lund ära ei veeta, vaid on valli lükatud, on seal väga keeruline kiirabiautoga õhtul või öösel liikuda. Samas valmistab maja juures parkiv kiirabiauto sageli muret elanikele, kes sellel ajal oma autoga liikuma ei pääse.