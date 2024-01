ÕPPETÖÖ JÄÄB SEISMA: enamikus Eesti koolides esmaspäeval tunde ei ole

„Võrreldes teiste piirkondadega on meil kõige vähem streikijaid,“ ütleb Anneli Dietrich Ida-Virumaa haridustöötajate liidust. „Üsna paljud vene koolid ei streigi. Nende õpetajad on hellaks tehtud, kardavad oma töökohtade pärast, nad ei julge midagi teha. Kuna meie maakonnas on ametiühingut vähe, on ka streigist osavõtjaid vähem.“