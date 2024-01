JUHTKIRI | Meil on raha betooni ilusamaks vuntsimiseks ja tulevaste maksumaksjate harimiseks on seda võimatu leida?

Kui täiskasvanud kaklevad, siis lapsed kannatavad, olgu see siis vanemate või riigivanemate tasandil. Tundub, nagu üritaks peaminister Kaja Kallas tuua oma välisteemade sõjaprintsessi tiitlit sisepoliitikasse. Ainult et vastased pole enam Kreml ja selle käsilased, vaid haridustöötajad. Juba sügisest saati korrutab ta esmalt juttu tegelikult ju tõepoolest hädavajalikust kaitsekulude tõusust ja siis viitab, et temal oleks õpetajate asemel piinlik lisaraha nõuda. Parem toetagu automaksu!