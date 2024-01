SÜVENEV DEPRESSIOON TABIVERES: „Kõike lammutatakse ära! Mitte midagi uut siia ei ehitata!“

Tartus 20 kilomeetri kaugusel asuva Tabivere raudteejaama kujul on tegu ajaloolise hoonega, mis ehitati eriprojekti järgi 1877. aastal. See on üsna erinev toonasest tavalisest raudteearhitektuurist, mistõttu leiavad asjatundjad, et seda oleks mõistlik säilitada.