„ME EI ANNA JÄRELE!“ Mullu Euroopas toimunud streigid demonstreerisid õpetajate jõudu, ent ei viinud alati sihile

Viimastel aastatel on haridustöötajate rahulolematus sünnitanud streike üsna mitmes Euroopa riigis. Peamiseks põhjuseks on üldjuhul õpetajate madalad palgad, ent ka nende liigne töökoormus või isegi üldisem mure hariduse tuleviku pärast. Alati aga ei tähenda streikimine seda, et õpetajad ja ametiühingud leiaksid valitsusega ühise keele. Erimeelsused võivad põhjustada veelgi suuremaid meeleavaldusi või viia pikemate tööseisakuteni.