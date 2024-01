HIRVE TABANUD LASK TAPPIS KA JAHIMEHE: „Sa juhid kuuli nii kaua, kuni see püssist välja lendab.“

„Olen ikka öelnud, et sa juhid kuuli nii kaua kuni see on püssist välja laskmata. Mis edasi saab, ei oska keegi öelda,“ räägib Hiiumaa Tahkuna jahiseltsi juht Harri Kattel, kelle jahimeestega traagiline õnnetus 2022. aasta sügisel juhtus. Mullu oktoobris kriminaalmenetlus lõpetati, sest politsei eeluurimine näitas, et jahimehed järgisid hirvejahil kõiki reegleid. Tegu oli ülimalt totra õnnetusega, kus jahimees tulistas kütiliinist väljapoole jäävat metslooma ning kuul põrkas ulukilt tagasi, tabades surmavalt ühte jahimeest.