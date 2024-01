TEISE NAHAVÄRVIGA, JÄRELIKULT OHTLIK?! Laevareisija pahandab: miks peatavad kontrollijad ainult mind ja teisi tumedanahalisi?

23aastane tudeng Carl (nimi muudetud) on Eestis elanud 22 aastat ehk peaaegu kogu oma elu. Ta sündis küll teises riigis, kuid tunneb ennast rohkem eestlasena. Paraku tunneb ta ka seda, et probleemiks on saanud see, et tema nahk ei ole hele. Eriti torkab see silma laevareisidel.