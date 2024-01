VENE PIIRILE TULEB 600 PUNKRIT! Lisaks võetakse eelladudest sõjaohu korral „draakonihambad“ ja lõiketraat

Projekti esialgseks maksumuseks hindab kaitseministeerium 60 miljonit eurot. Kolonel Tarmo Kundla rõhutab, et kindlasti teki mingit piiritsooni, nagu oli nõukogude ajal. „Need on ikkagi rahuajal läbi viidavad kaitseettevalmistused, mis jätavad üsna väikse keskkonnajälje ega tohiks ka visuaalselt inetud olla, sest on varjatud,“ ütleb ta. „Need on mõistlik täna ära teha, sest siis on meie poisid palju paremini kaitstud.“