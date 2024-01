Tallinna lasteaias hulkus ringi lahtine suur koer: kohale kutsuti politsei

„Oli plaan üles panna ka postitus juba ennetavalt omaniku leidmiseks, kuid omanikuni jõudis info muud kanalit pidi kiiremini ja õnneks said politseinikud koera üle anda juba otse omanikule politseijaoskonnas,“ märgitakse postituses, et patrullpolitseinike jaoks oli selline väljakutse igatahes vahvaks vahelduseks, sest tegemist oli tõesti sõbraliku koeraga ja väikesed lasteaialapsed ei pidanud ka enam vähimatki hirmu tundma ning said ilusasti lasteaeda minna.

Politsei tuletab aga meelde, et iga omaniku vastutus on tema lemmikloom ja seadusest tulenevalt on kohustus tagada see, et lemmikloom ei pääseks territooriumilt välja ja tagada teiste loomade ja inimeste ohutus.