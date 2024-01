ÕL VIDEO | Kolonel Kiviselg: A-50 lennukeid on väga vähe ja selle allalaskmine mõjutab Venemaa edasist käitumist

„Venemaal on mõningane edu Novomõhhailivka piirkonnas, mis asub Marjinka asulast lõuna suunas. Edu seal on põhjustanud see, et Venemaa on vältinud otserünnakuid, kus on varasemalt olnud suured inimkaotused ja edu pole saavutatud, vaid seal piirkonnas on hakatud Ukraina positsioone ründama küljelt ja seeläbi on ka mõningat edu saavutatud,“ seletas Kiviselg.