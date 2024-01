Omastamises süüdi tunnistatud endine tipp-politseinik vaidlustab vangistuse

Tartu maakohus tunnistas liikluskorraldusvahendite tootmisega tegeleva AS Tartekplus ühe aktsionäri Kaupo Martihhini süüdi ettevõtte vara omastamises ning ühes sama aktsiaseltsi puudutavas valearve esitamises ja selle kasutamises.

Kohus mõistis Martihhini süüdi ka kelmustes, mis puudutasid välislähetuste kulude hüvitamist politsei- ja piirivalveameti eelarvelistest vahenditest. Selliseid kulusid tal ei ametiisiku ega ka füüsilise isikuna ei tekkinud sest komandeeringukulud tasus ettevõte. Samuti mõistis kohus Martihhini süüdi riigisaladuse saladuses hoidmiseks kohustatud isiku poolt riigisaladusele juurdepääsu võimaldamises.

Süüdistuse kohaselt omastasid isa ja poeg Kaupo Martihhini kaasomandis olevast liikluskorraldusvahendite tootmisega tegelevast aktsiaseltsist erinevatel viisidel üle 300 000 euro. Süüdistuse järgi kasutasid nad äriühingu raha isiklikeks kulutusteks, näiteks puhkusereiside eest tasumiseks ja endale sularaha saamiseks ning omastasid äriühingule kuuluva kinnistu renditulu ja äriühingu nõudeid selle klientide vastu. Martihhini koheselt kandmisel kuuluv vanglakaristus on kolm kuud ja viis päeva, kuna neljast kuust arvestatakse maha tema eelvangistuses viibitud aeg. Ülejäänud osa vangistusest ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane nelja-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kevin Martihhini mõistis kohus õigeks.

Kaupo Martihhini kaitsja vandeadvokaat Urmas Kõrgesaar kinnitas Õhtulehele, et Kaupo Martihhin ja kaitsjad esitavad apellatsioonkaebuse. Kaitsjad leiavad, et karistus oma ettevõtte vahendite kasutamise eest on ebaproportsionaalne ja ei vasta tavapärasele karistuspraktikale.

Kohtuotsuses on tsiviilõiguslikele tehingutele ja ettevõtte juhtimisotsustele antud ebaproportsionaalselt karistusõiguslikule süüteokoosseisule tuginev hinnang, seletas ta. Kõrgemates kohtuastmetes tuleb selgeks vaielda kas ja kui palju on ettevõtjatel kehtiva õiguse kohaselt tegelikult võimalik ettevõtlusvabaduse ja lepinguvabaduse printsiipe igapäevases juhtimises kasutada, lisas kaitsja, et oluline on selgeks teha, kas tehingute ja juhtimisotsuste sisu hinnatakse tsiviilõiguste , maksuõiguse ja ühinguõiguse alusel või võtab piirsituatsioonides kogu regulatsiooni üle karistusõigus.