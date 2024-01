Koolid kinni ja koolid kokku: riigikogu Tallinnas räägib, ääremaa peab otsuseid tegema

„Meie omavalitsuses käib kooli ja koolipidaja vahel niisugune koostöö, et meile antakse ette eelarve, kolm rida. Kord kuus on nõupidamine, kus siis omavalitsus küsib, kas on neil midagi tarvis ka teada. Nii et usaldus,“ kirjeldab Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor Erli Aasamets kooli ja selle omaniku, Saarde valla suhteid.