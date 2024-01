SÕJAKOKKUVÕTE | Sõjakurjategija saatus

Esimest korda sõja jooksul ründas droon Peterburi, teatas Vene kaitseministeerium. Nende sõnul tulistati see alla, kuid mõnede teadete kohaselt põhjustas allatulistamine selle plahvatuse, millest tekkis tulekahju. Peterburi Pulkovo lennujaamas peatati ajutiselt lennuliiklus. See peatati teadmata põhjusel ka Moskva Vnukovo lennujaamas. Ukraina sõjaväeluure allikas ütles Reutersile, et Kiiev korraldas droonirünnaku Peterburi naftaterminalile. „Seal on kinnitatud tabamusi. See on uus tööetapp selles piirkonnas,“ ütles allikas.