RAIL BALTICU EBAMÄÄRASUSE SÜNDROOM: aastal 2030 peaksid rongid juba kihutama, kuid kas trassi muldkehagi selleks ajaks valmis saab?

Rail Baltic Estonia OÜ on asutatud aastal 2014 ja kodulehelt võime lugeda, et 2023. aasta kolmandas kvartalis kuulus meeskonda 92 töötajat, kellele maksti keskmist töötasu 3440 eurot kuus. Lisaks leiame uhkeid tehnilisi kirjeldusi ja loosungeid. Kellel on märkamisvõimet, on aga aru saanud, et Rail Balticut hoogsalt ei ehitata.