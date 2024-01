Streik tuleb! Valitsus ei jõudnud õpetajate palgas kokkuleppele

Tõsiasja, et kokkuleppele ei jõutud, kinnitas Delfile haridusminister Kristina Kallas.

SDE esimees Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et kahjuks kokkulepete tõesti ei sündinud ning üksmeelele jõuti vaid selles, kuidas peaksid õpetajatega toimuma järgmise kolme aasta palga läbirääkimised.

„Me põhimõtteliselt olime ühte meelt selles, et aastate 2025, 2026, 2027 osas, kuidas peaksid õpetajatega palgaläbirääkimised käima ja kuidas neid alustada võiks nüüd uuesti. Aga kuna me streigi ärahoidmise osas kokkuleppele jõudnud, ehk siis kümmet miljonit eurot ei olnud nõus osa valitsusest eraldama õpetajate palkadeks, siis kogu kokkuleppe lahendus puudub,“ lausus Läänemets.

Valitsuse iganädalasel pressikonveretsil ütles peaminister Kaja Kallas, et õpejajad nõuavad 50 miljonit eurot aastas, mida Eestil ei ole. Eelarves on 400 miljoniline auk, mida tuludega sisustada. „Vastutustundetu on võtta peale uusi kulusid, millel katet ei ole,“ ütles ta.

Kallas tõi välja, et haridusministeeriumil on kõige suurem eelarve – 1,5 miljardit eurot. „Kui küsimus on tõesti kümnes miljonis, siis kindlasti selle 1,5 miljardi sees saab neid kohti leida,“ sõnas ta.

Kallas meenutas, et 2023. aastal kasvas õpetajate keskmine palk 24 protsenti ja tänavu kasvab 5,7 protsenti. Brutopalk on seega 116 eurot rohkem kui 2023. aastal ja 440 eurot rohkem kui 2022. aastal. Viimase viie aastaga on õpetajate palga alammäär kasvanud 40 protsenti.