JUHTKIRI | Ilusad poisslaste nimed: Lantsett ja Pintsett

On see vaba tahte avaldus või keele solkimine? Äkki peaks ikkagi riik siin piiri panema? Aga keda (ja mille põhjal) siis nime sobivuse üle otsustama seada? Ja kui objektiivsed need otsused oleksidki?

Piirid võiksid tõesti kusagil olla, aga kas just riik sellega tegelema peaks, on iseasi – kas nimi sobib või mitte, võiks jääda siiski selle kandja otsustada. Tänapäeval saadakse isegi soovahetusega hakkama, nime meeldivamaks vahetamiseks piisab vaid avaldusest.

Lihtne oli see varemgi. Nissi kihelkonnast on teada perelegend, kuidas koolipoiss Adelheid otsustas ühel päeval moodsalt Kaljuks hakata. Käis kirikuõpetaja juures, lasi kirikuraamatusse vastava märke teha ja oligi kõik. Sai küll mamma-papa käest kere peale (tol ajal oli see veel lubatud), aga asi oli seda väärt – Kaljuks jäi ta elu lõpuni. Ka saksaaegse omavalitsusjuhi Hjalmar Mäe sünninimi Kose kirikuraamatus on Hjalmar Mä. Teda küll nimevahetus palju ei aidanud, Mä(ä)ks jäi ta rahvasuus ikka.