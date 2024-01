PROFESSOR STUBB VÕI DJ PEXI? Soome presidendivalimistel on oodata kahe võrdse kandidaadi heitlust

Soome presidendiralli on jõudmas lõpusirgele. Kolmapäeval algasid eelvalimised ning juba kuu lõpus saame teada, kes heitlevad 11. veebruaril valimiste teises voorus. Just teises, sest võib üsna kindel olla, et esimeses voorus riigipea ei selgu. Samuti pole erilist kahtlust, et lõpuheitlus toimub parempoolse Alexander Stubbi ja vasakpoolse Pekka Haavisto vahel. Kes need mehed üldse on?