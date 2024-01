ÕL VIDEO JA GALERII | ÜLE 21 000 TOETAJA! Rahvas nõuab riigikogulastelt puurikanade pidamise keelamist

„See on meie jaoks kindlasti ajalooline päev. Avalik tugi on väga suur. Ja nüüd pöidlad pihku, et riigikogu kuulaks rahva, kes väga hoolib loomadest, häält. Meie jaoks on see päev täis rõõmu, uhkust, elevust ja samas tähendab see väga suure töö algust,“ räägib Kristina Mering, kes on Loomad Nähtavaks loomakaitseorganisatsiooni asutaja. Tema sõnul on neil olemas paljude riigikogu liikmete toetus.