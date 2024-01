HIRMUTAV NÄIDE | Kommunikatsiooniekspert Aive Hiiepuu: jutu levitajal on olnud kindel soov Liis Lemsalu ühiskonnas tühistada

Liis Lemsaluga juhtunu on hirmutav näide anonüümse vihje jõust. Vaimne terror on teatavasti väga suure purustusjõuga ja sellest on vihjeandja unistanudki. Kuigi Liis märkis oma „Pealtnägijale“ antud intervjuus, et ilmselt kuulujutu levitaja ei adunud oma tegu, siis julgen küll selles kahjuks kahelda, sest antud juhul on jutu levitajal olnud kindel soov teda ühiskonnas tühistada.