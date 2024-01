KUULUJUTTUDE KULDSES TUULES | Maire Aunaste: uskuge ainult seda, mida oma silmadega näete ja südamega heaks kiidate! Kallistan, Liis!

Igavus ja pealiskaudsus on olnud kuulujuttude sünnitajad terves maailmas. Võid olla kuninga abikaasa, aga kui see, millest rääkida, on nii väike, nagu põuaaegne porgand, siis haaradki kinni igast igavust peletavast õlekõrrest.. Enamgi veel: saab läbi ka ilma õlekõrreta. Piisab sellest, et oled kade nagu kopsik ja suhtlemisaldis nagu tiine hüään.