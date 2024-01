VIDEO | Kaja Kallas: kahju, et oleme selleni jõudnud... Mina ei ole kuidagi õpetajate palgatõusu vastu

Kallase sõnul ei nõuta temalt vaid poolehoidu, vaid ka 50 miljonit eurot aastas, mida Eestil ei ole. Eelarves on 400 miljoniline auk, mida tuludega sisustada. „Vastutustundetu on võtta peale uusi kulusid, millel katet ei ole,“ ütles ta.

Kallas tõi välja, et haridusministeeriumil on kõige suurem eelarve – 1,5 miljardit eurot. „Kui küsimus on tõesti kümnes miljonis, siis kindlasti selle 1,5 miljardi sees saab neid kohti leida,“ sõnas ta.

Kallas kurtis, et valitsus toimub põhimõttel, et kui on vaja populaarne otsus vastu võtta, siis sellel on 12 ema ja isa, aga ebapopulaarsel otsusel on ainult üks vanem ja see on kuri peaminister.

„See ju tegelikult ei ole nii. Meil on ühine vastutus riigi tuleviku ees. Kõik valitsuse liikmed on ametivannet andes lubanud pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Keegi ei ole andnud lubadust olla kõige populaarsem minister. Meil on kollektiivne vastutus,“ ütles Kallas.

Kallas meenutas, et 2023. aastal kasvas õpetajate keskmine palk 24 protsenti ja tänavu kasvab 5,7 protsenti. Brutopalk on seega 116 eurot rohkem kui 2023. aastal ja 440 eurot rohkem kui 2022. aastal. Viimase viie aastaga on õpetajate palga alammäär kasvanud 40 protsenti.

„Teised olulised inimesed riigi palgal, päästjad, politseinikud, sotsiaaltöötajad, kultuuritöötajad, kes samuti väärivad palgatõusu, seda sel aastal ei saa,“ märkis Kallas.

Peaministri sõnul toob 2025. aasta õpetajatel olulise lisaraha läbi tulumaksureformi ja õpetajad saavad juurde umbes 100 eurot kuus.