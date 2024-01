OTSE | Kaja Kallas: kahju, et oleme selleni jõudnud... Mina ei ole kuidagi õpetajate palgatõusu vastu

Otseülekanne Stenbocki majast algas kell 12.

Peaminister Kaja Kallas märkis, et järgmisel nädalal algab Eestis midagi nii erandlikku nagu õpetajate streik, mille eesmärk on saavutada 2027. aastaks palgatõus, mis vastaks 120 protsendile Eesti keskmiseks.

Kallase sõnul on Eesti seni vältinud tööturukonflikte ja erimeelsused on suudetud lahendada kokku leppides, mitte streikides.

„Aga ma mitte hetkekski ei sea kahtluse alla õpetajate õigust streikida. Selline õigus on täiesti olemas, kui neid ühendav ametiühing on seda otsustanud. Aga kindlasti tuleb streikides järgida seda seadust, mis streike reguleerib ehk kollektiivse töötüli lahendamise seadust,“ seletas Kallas.

Peaminister rõhutas eraldi selle seaduse paragrahvi 20, mis räägib streigist osavõtu vabadusest. „Ei ole lubatud takistada streigiga mitteühinenud töötajate tööle asumist. Keelatud on streigi õhutamine isikute poolt, kes ei tööta ettevõttes, asutuses või muus organisatsioonis, kus töötüli on tekkinud,“ rääkis Kallas. Kui koolid pannakse kinni, siis need õpetajad, kes streikida ei soovi, tööd teha ei saa. „Seda ei tohiks teha. Ühel pool on inimeste õigus streikida, teisel pool on inimeste õigus tööd teha.“

Teine oluline paragrahv on 25, mis ütleb, et streigi ajal töötajatele palka ei maksta. „Erasektoris on arusaadav, et kui sa tööd ei tee, siis selle eest palka ei maksta, aga maksumaksja rahaga kipub nii olema, et selle jaoks on vaja eraldi öelda välja, et sellel ajal palka ei maksta. Streik ei ole palgaga puhkus,“ ütles Kallas.