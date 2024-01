FINANTSVABA STAARINVESTOR? Kristi Saare teenib investeeringutega oma sissetulekuist kõigest pisku!

Kristi Saare on praegu kahtlemata Eesti tuntuim finantsvabadusest kõneleja, kellega on ajakirjanduses ilmunud viimasel ajal rida lugusid. Finantsvabadus tähendab lihtsustatult, et inimene suudab ära elada üksnes väärtpaberitesse ja kinnisvarasse tehtud investeeringute najal ega pea enam raha pärast tööl käima. Kuna meedia kõik senised teadmised Saare investeeringutest pärinevad temalt endalt, aga ta koolitab inimesi investeerima, sukeldub Õhtuleht tema rahaasjadesse.