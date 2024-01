Võhmas lapsi pussitanud naine sai kohtus uuesti karistada

Raili lõi 15. novembril 2022. aastal Tallinna vangla jalutusboksis läbi lahtise ukseluugi rusikaga valvurit vastu lõuga. Teist valvurit lõi ta jalaga. Mullu 17. septembril sooviga võtta valvuri vöölt raadiosaatjat, haaras Raili valvurilt käest ja särgist ning korduvalt tõmbas neid enda poole. Seejärel tõmbas ta valvurit juuksepatsist.

Raili Sepp on mõistetud vangi, sest ta ründas 1. märtsil 2021 Võhma linnas 10aastast ja 8aastast last, tegutsedes tahtliku tapmise eesmärgil. Kaasas olnud noaga lõi ta korduvalt trepikojas viibinud kahte last. Kannatanutest ühele tekitas naine 17 lõike- ja torkehaava ning teisele 15, vigastused põhjustasid neile eluohtliku tervisekahjustuse. Kohus leidis, et Raili Sepp ei saanud viia oma kuritegu lõpule temast mittesõltuvatel asjaoludel, kuivõrd trepikojas liikusid kõrvalised isikud.

Nüüd mõistis Harju maakohus võimuesindajaid rünnanud Railile ühe aasta ja viie kuu pikkuse vangistuse, moodustades liitkaristuse Tartu maakohtu poolt mõistetud vangistusega, seda laste pussitamise eest. Liitkaristuseks jääb kaheksa aastat, seitse kuud ja 14 päeva vangistust.