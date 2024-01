SÕJAKOKKUVÕTE | Vene valimised välismaal

Moskva teatas, et pole veel otsustanud, kas valimine toimub Euroopa riikides, mida nimetab „ebasõbralikeks“. Väljaanne The Moscow Times aga kirjutab, et varem levisid kinnitamata jutud, et Kremlil oli plaanis neis riikides Vene kodanikke valima üldse mitte lubadagi.