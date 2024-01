JUHTKIRI | Vangile ei meeldi trellid

Vanglateenistuse juht Rait Kuuse kirjutas oktoobris Õhtulehes, et paraku on Eesti endiselt suure kinnipeetavate arvuga riik. Põhjamaades on 100 000 elaniku kohta ainult 50–60 vangi ning Euroopas keskmiselt 104. Meil sel hetkel umbes 150. „Vangistus on kallis kõikjal, suurusjärk on 3000 eurot ühe kinnipeetava kohta kuus,“ märkis Kuuse toona. See summa võib tavainimesel, kes üritab saada hakkama keskmise palgaga (viimastel andmetel 1812 eurot kuus, millest maksud maha) harja punaseks ajada – miks nii kallis?

Peamine pole raha (Tartu vangla täieliku sulgemisega säästaks riik 13 miljonit eurot aastas, aga seda veel ei tule), vaid pigem miski muu. Vanglad kui sellised on hälbelise käitumise korrigeerijatena lihtsalt oma aega ära elamas. Juba aastakümneid tagasi irvhammaste poolt öeldu „türmis alles need õiged pätid sünnivad“ on sotsioloogide poolt kinnituse saanud. Nõukaaegne vanglatsoon oli tuntud kui kurjategijate ülikool.

Sestap on hea, kui vangla asemel saab seadust rikkunu oma patud lunastada teistmoodi. Kriminaalhooldaja järelevalve all jalavõru kandes, oma kodus elades ja tööd tehes ning tehtud kurja sel moel päriselt hüvitades. Nii säilib side ühiskonnaga, maksukulu asemel on tulu ning ohvritel paraneb võimalike hüvitiste kättesaamine. Võimalus tingimusi rikkudes trellide taha sattuda aga jääb.