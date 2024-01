SPIOONID MEIE SEAS: Kõuts luuras hiinlaste, Morozov venelaste heaks

Tartu ülikooli pikaajalise õppejõu Vjatšeslav Morozovi juhtum tuletab meelde, mida kaitsepolitsei on juba aastaid korrutanud: Venemaa eriteenistuste huvi Eesti vastu ei rauge. Seda kinnitas teisipäeval antud pressikonverentsil ka kaitsepolitsei direktor Margo Palloson. Kapo juhi sõnul ilmestab Morozovi juhtum viisi, kuidas ebasõbralike riikide eriteenistused töötavad mitmete ühiskonnasektorite suunal. Palloson mainis sedagi, et teadussektor on traditsiooniline sihtmärk, sest ülikoolides on teadus-tehnoloogilist infot ja näiteks poolavalikke sotsioloogilisi uuringuid, mida vaenulikud riigid saavad kasutada edasise luure ja mõjutustegevuse planeerimiseks. Palloson tõi näiteks mereteadlase Tarmo Kõutsi juhtumi, kes töötas Hiina eriteenistuse heaks. Nüüd võeti esimest korda vahele Venemaa eriteenistuse agent, kes töötas siinses ülikoolis.