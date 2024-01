TASUTA TAMPOONID ON SEKSISM? Eveliis Padar: kas tõesti on mehel ajamata habemega olla sama alandav kui tüdrukul vereloigus istuda?

Tänapäeva ühiskonnas püüdleme selle poole, et kõikidel inimestel oleks võrdselt hea ja väärikas elukaar. Mitme aasta pikkuse töö tulemusel andis Tallinn teada, et sellest aastast on koolides tasuta kättesaadavad menstruatsioonitarbed. Liigutus, mille Tartu linnas tegime suurema avaliku kärata juba kaks aastat tagasi. Valdavalt ülipositiivse tagasiside sekka sattus kahjuks ka mitte kõige informeeritumaid noote.